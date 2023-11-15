11:59 (мск), источник: СуперОмск
Оперштаб заявил о мощном скачке коронавируса в Омской области
Федеральный оперштаб на портале «Объясняем РФ» огласил ситуацию с коронавирусом в регионах России с 6 по 12 ноября 2023 года.
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«Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 29,63 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 22,8%. Увеличение заболеваемости отмечено в 70 субъектах РФ, в том числе в 24 регионах более, чем в среднем по стране», — заявили в федеральном оперштабе.
Судя по данным оперштаба, в Омской области за неделю произошел мощный скачок коронавируса. Так, с 6 по 12 ноября 2023 года в Омской области выявлено 412 случаев коронавируса, тогда как неделей ранее заявлялось о 312 новых эпизодах COVID-19.