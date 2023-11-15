12:38 (мск), источник: РИА "Воронеж"
В Воронежской области выбрали 3 лучших муниципальных образования 2023 года
Победителями стали Солонецкое, Поповское и Щучинское поселения.
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Подведены итоги ежегодного конкурса «Лучшее муниципальное образование Воронежской области».
В 2023 году победителями в главной номинации стали Солонецкое сельское поселение Воробьевского района (в категории «Поселения с числом жителей свыше 3 тыс. человек», Поповское сельское поселение Богучарского района («Поселения с числом жителей от 1,5 тыс. до 3 тыс. человек») и Щучинское сельское поселение Лискинского района («Поселения с числом жителей менее 1,5 тыс. человек»), сообщила пресс-служба регионального правительства в среду, 15 ноября.
Было определено 70 претендентов на звание победителей конкурса.
С 26 сентября по 6 октября члены конкурсной комиссии выезжали в поселения для проведения собеседований с главами и служащими — претендентами на победу в номинациях «Лучший муниципальный служащий» и «Лучший глава администрации муниципального образования».
В число победителей конкурса вошли 27 поселений от 16 районов. Наградой для победителей станут гранты из облбюджета общей суммой 19,5 млн рублей. Наибольшую сумму гранта (1,7 млн рублей) получат победители в номинации «Лучшее муниципальное образование», наименьшую (500 тыс. рублей) — занявшие пятое место в номинации «Лучшая муниципальная практика создания условий для развития гражданского общества на территории поселения» в категории «Городские и сельские поселения».
Кроме того, победители в номинациях «Лучший глава администрации муниципального образования» и «Лучший муниципальный служащий» будут награждены поощрениями губернатора и правительства Воронежской области. Участникам конкурса, вышедшим в финал, вручат дипломы финалистов конкурса.
Конкурс проводится с 2011 года среди городских и сельских поселений Воронежской области, а также среди глав и муниципальных служащих поселений. Конкурс «Лучшее муниципальное образование Воронежской области» проводился по номинациям: «Лучшее муниципальное образование», «Лучший глава администрации», «Лучший муниципальный служащий» и «Лучшая муниципальная практика», которая включает четыре практики: благоустройство городских и сельских населенных пунктов, создание условий для развития гражданского общества, управление муниципальными финансами, а также взаимодействие со СМИ и использование информационных технологий в деятельности муниципального образования.