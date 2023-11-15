14:18 (мск), новости Беларуси, источник: Комсомольская правда
Что известно о деле автоперевозчиков в Беларуси, по которому КГБ выявлено более 20 обвиняемых и подозреваемых
Лукашенко сказал, что автоперевозчики не платят налоги в бешеных размерах.
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В Комитете государственной безопасности Беларуси рассказали детали преступной схемы, которая была создана владельцами одного из крупнейших интернет-агрегаторов в сфере пассажирских перевозок.
Владельцы одного из крупнейших интернет-агрегаторов в сфере пассажирских перевозок на своей платформе объединили более 300 перевозчиков. Но за доступ к клиентским базам, а также к загрузке пассажирами просили регулярно делиться с ними неучтенными наличными деньгами. Это вынуждало перевозчиков скрывать объемы собственной выручки.
За уклонение от уплаты налогов в качестве обвиняемых и подозреваемых привлечено более 20 человек.
Эта и другие темы обсуждались на совещании у президента Беларуси 14 ноября. Александр Лукашенко выступает за то, чтобы установить единые жесткие правила в этой сфере. Прежде всего речь идет о маршрутках, которые перевозят пассажиров между городами Беларуси, а также такси.
— У государства к данной сфере есть два простых требования. Первое — безопасность людей… Второе — легальная работа перевозчиков. Потому что выручку занижают, прячут, в конвертах зарплаты платят, налоги не платят в бешеных размерах, — заявил Александр Лукашенко.
На совещании прозвучала информация: за девять месяцев 2023 года после проверки более 10 тысяч автомобилей было выявлено порядка 9 тысяч нарушений.
Президент Беларуси уверен, что перевозчики-нелегалы зачастую намеренно уходят от требований безопасности: они устраивают на работу неопытных водителей, выпускают на маршрут машины, у которых нет техосмотра.
— Людей возят все, кто хотят, а потом дикие аварии. Стажа нет, категории нет, допуска в рейс нет, техосмотра нет, режим труда и отдыха не соблюдается. «Бомбят» с утра до вечера эти водители, — возмутился президент.
Как результат такого попустительского отношения — жуткие аварии, вроде той, что случилась в феврале под Смолевичами. Тогда в результате столкновения грузовика и маршрутки, в которой ехало больше максимально разрешенного числа пассажиров, погибло 13 человек. Об этом мы писали. Президент Беларуси обещал еще вернуться к этой аварии.
Недобросовестная конкуренция с легальными перевозчиками отражается на работе всей отрасли.
— Возят без системы, крадут, воруют, не платят налоги. Какие автобусы могут с ними конкурировать? — возмутился белорусский президент.
Резюмируя, он заявил, что от деятельности нарушителей бюджет теряет десятками миллионов рублей. При этом добросовестные перевозчики вынуждены закрываться и увольнять сотрудников.
— Вот и вся справедливость, — заключил он.
Все это вынудило подготовить указ об автомобильных перевозках пассажиров, который сильно изменит сложившийся в Беларуси рынок такси и маршруток. Его главная задача — полностью избавиться от недобросовестных перевозчиков. Будет создан единый реестр, в котором окажутся зарегистрированы все компании, занимающиеся перевозками, транспортные средства, диспетчеры и водители. В каждом автомобиле такси потребуют установить камеры видеонаблюдения. Иностранные компании-перевозчики обяжут создать юридические лица в Беларуси, чтобы работать дальше.
— Никаких польских, немецких, голландских фирм, — потребовал Лукашенко.
Все, кто по каким-то причинам не будет включен в реестр, но продолжит заниматься перевозками, будут выявляться, а их деятельность будет попадать в поле зрения контролирующими органами.
— Тебе разрешили перевозить людей такси и маршрутками, ты в реестре — иди и вози. Если тебя там нет и, не дай бог, ты занимаешься этими перевозками — к Кубракову и к Тертелю, — заявил Александр Лукашенко, пояснив, что такая деятельность будет жесточайше пресекаться.