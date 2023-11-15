14:36 (мск), источник: Новая Кубань
В Сочи серферы во время шторма решили обуздать волны и попали на видео
Кадры были опубликованы в социальных сетях.
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В Краснодарском крае в середине ноября произошло резкое ухудшение погоды. В регионе значительно похолодало, снижение температуры воздуха сопровождается обильными осадками. Причиной стали воздушные массы от северных морей.
На Кубани на этой недели было объявлено штормовое предупреждение. В регионе прогнозировались ливни с грозами и подтоплениями. Однако некоторые жители края воспользовались ситуацией в свою пользу.
Так, в Сети на этой неделе появились кадры, снятые в Сочи. На них серферы обуздывают волны во время шторма на Черном море.