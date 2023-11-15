12:53 (мск), источник: Нижегородская правда
Стало известно, где появятся катки в Нижнем Новгороде
По всему городу зальют как минимум 70 катков.
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Как минимум 70 катков появится в Нижнем Новгороде этой зимой. Об этом корреспонденту сайта pravda-nn.ru сообщили в департаменте физической культуры и спорта.
Точное количество еще неизвестно, однако по многим площадкам уже приняты решения об организации катков.
Так, они появятся в парке «Швейцария» (рядом с детским центром), Автозаводском парке, на «Спорт Порте» у стадиона «Нижний Новгород», на стадионах «Труд» (там капитально отремонтировали холодильные установки), «Старт» (для воспитанников школы «Нижегородец») и «Динамо», в парке 1 Мая и Сормовском парке.
Кроме того, планируется залить 35 дворовых хоккейных площадок и 29 катков на территории образовательных учреждений — сюда же входит и коробка на стадионе «Водник».
Организовать катки намерены уже в скором времени, когда на улице установятся отрицательные температуры в районе −5…-10 градусов.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что поезд Деда Мороза прибудет в Нижний Новгород 29 декабря.