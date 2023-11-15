14:50 (мск), источник: Комсомольская правда
Температура снизится на 10 градусов: синоптики предупредили о похолодании в Крыму
В Крыму объявили штормовое предупреждение на 15 и 16 ноября.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
В середине ноября осень решила вступить в свои законные права. После аномально теплой погоды в Крыму начались затяжные дожди. Как сообщили синоптики регионального гидрометцентра, до конца недели на полуострове ожидаются ливни и похолодание.
По словам начальника гидрометцентра Крыма Татьяны Любецкой, погоду на полуострове в выходные дни обусловит атмосферный фронт, из-за которого температура днем значительно понизится. В некоторых районах Крыма даже ожидаются сильные ливни, туманы, а в горах синоптики обещают заморозки и снег.
— Со среды полуостров будет находиться под влиянием холодного атмосферного фронта, который и принес в Крым осадки и похолодание, — отмечает Любецкая. — Ожидается юго-западный с переходом на северо-западный ветер до 15−20 м/с. В ближайшие дни температура будет оставаться на уровне 10−16 градусов тепла днем и +5 −7 ночью. Но на выходных станет заметно прохладнее.
Так, по словам метеоролога, в субботу холодный фронт усилит свое влияние. Дневная температура понизится до +7 градусов, а ночью опустится до +2. Также возможны шквалистые порывы ветра и дожди.
Напомним, в этом году осень подарила крымчанам и гостям полуострова аномально теплую погоду. Иногда казалось, что лето все еще продолжается, а столбики термометра то и дело показывали температуру до 27 градусов!
Заметим, по прогнозам гидрометцентра Крыма, в течение суток 15 ноября и в ночь на 16 ноября на полуостров обрушатся дожди, местами возможны ливни. Скорость ветра будет достигать 15−20 м/с. Из-за этого в республике объявлено штормовое предупреждение.