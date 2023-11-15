12:55 (мск), источник: АиФ Кузбасc
На снежный городок кемеровские власти потратят миллион рублей
Его планируют возводить в Сквере искусств на ул. Коммунистической.
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Как сообщает «Царьград», в кемеровском Сквере искусств поставят снежный городок за 950 тыс. рублей. Соответствующий аукцион появился на сайте госзакупок.
Подрядчик должен будет до 15 декабря смонтировать елочные гирлянды, установить новогоднюю ёлку, горки и ледяные фигуры, а также содержать объект в период всей его работы.
Также мы писали, что в декабре на Московской площади откроется каток площадью 5 тыс. кв. м. А на площади Советов уже начали монтировать основание для новогодней ели.