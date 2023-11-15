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14:38 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Туристам не рекомендуют брать гальку с пляжей Черного моря

СОЧИ, 15 ноября, ФедералПресс. В Краснодарском крае дефицит гальки. К такому выводу пришел сотрудник Института океанологии имени П. П. Ширшова Российской академии наук Вячеслав Крыленко.

«Большая проблема берегов Черного моря — в последние годы наблюдается дефицит наносов гальки и песка, которые шесть тысяч лет формировали наши пляжи», — отметил ученый.

Отмечается, что гальку приносят реки, а море далее уже разносит ее по берегу. По словам ученого, на пляжах Сочи давно лежит искусственная галька, но из-за этого уникальность этих мест была утрачена. Туристам рекомендовали не брать гальку с пляжа в личных целях. Отмечается, что якобы многие ее увозят в больших объемах для хозяйственных нужд и строительства.

Ранее «ФедералПресс» писал, что гостям Новороссийска город запомнился ошибочными улицами.

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