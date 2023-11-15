Свердловчане разобрали все «новогодние» глэмпинги, несмотря на взлет цен

Для проверки ситуации мы использовали запрос на новогоднюю ночь на двух человек. По этим параметрам уже ничего нельзя найти в таких клубах, как загородный комплекс «Хворост», парк-отель Dacha в Верхнем Дуброво, база отдыха «Огонь Resort» на берегу озера Балтым, «Сила леса» в Первоуральске, глэмпинг «Дверь в лес» в Арамиле, Lake & Forest на Таватуе или «Пайн Хиллс Парк» на Пильной. В целом, если очень постараться, сейчас еще можно снять номер. Это, к примеру, глэмп-клуб «Ривер-парк» в Сысертском округе, «Марьина роща» под Ревдой, «Лесотерапия» в Режевском округе и так далее. Есть бюджетные варианты, но где-то цены достигают и 25 тыс. рублей за ночь.
Как рассказал ЕАН глава Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев, в этом году зафиксирован существенный рост цен на отдых в загородных комплексах, и дело не только в инфляции. Основной причиной является серьезный дефицит номерного фонда.
«Именно поэтому доля свердловчан среди туристов в загородных комплексах разного уровня в соседних регионах — Тюмени и Челябинске — составит примерно 40% от общего потока. Это традиционно будут такие базы, как “Юбилейный”, Абзаково и другие. Кроме того, много туристов из Свердловской области будут и в Тюмени, в основном на базах с термальными источниками: “Лето-лето”, “Тайга”, “Гнездо” и так далее», — поясняет Михаил Мальцев.
Что касается Свердловской области, то здесь зафиксирована существенная нехватка номерного фонда. Специалисты давно пытаются решить проблему, в том числе с привлечением средств федерального бюджета. Как результат — к Новому году в регионе введут в эксплуатацию несколько новых точек для отдыха.
«Но нам не хватает прорывных проектов. Особенно это заметно в северной части Свердловской области, Горноуральском округе. Впрочем, есть и положительные примеры, где наблюдается серьезное увеличение номерного фонда», — пояснил Михаил Мальцев.