13:23 (мск), источник: Комсомольская правда
В Екатеринбурге выберут победительницу конкурса «Главная мама»
Среди финалисток 50 участниц разных возрастов.
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В Екатеринбурге 18 ноября состоится финал конкурса «Главная мама — 2023». В нем примут участие 50 прекрасных женщин в возрасте от 27 до 52 лет. Участницы представят танцевальные и сценические номера. В финале они также выйдут на сцену со своими детьми. В этом году конкурс посвящен 300-летию уральской столицы. Победительница получит корону из серебра, украшенную топазами.
— «Главная мама» — это особый конкурс для самых важных людей в мире, у которых есть духовная красота, доброе сердце и неравнодушие к окружающим, — рассказывают организаторы.
Конкурс проходит при поддержке Фонда святой Екатерины. Поэтому участницы вместе со своими семьями на протяжении нескольких месяцев жизнь пациентов паллиативного центра и хосписа, сдавали кровь, работали в социальных столовых и помогали тем, кому требуется поддержка.
Отметим, 300-летию Екатеринбурга также был посвящен конкурс «Мисс Екатеринбург-2023». В нем участницы представили номера, рассказывающие историю города и его районов. Победительницей стала выпускница УрГЭУ 21-летняя Александра Кузнецова. В финале конкурса выступала популярная группа «Банд’Эрос».