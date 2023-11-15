Главное
Палестино-израильский конфликт
14:49 (мск), источник: МК.RU Крым

В Крыму поезда будут проверять служебные собаки

Служебные собаки будут искать взрывчатку в поездах Симферополя.

Компания-оператор железнодорожных перевозок в Крым «Гранд Сервис Экспресс» начнет использовать служебных собак, которые будут проверять поезда на наличие взрывчатки. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Также служебные собаки будут искать другие запрещенные для провоза вещества.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Поход к Храму Солнца опасен, если не знать этих тонкостей
Ядерные испытания: Борт 18 тонн как мячик бросает! Пилот белый весь, вце...
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта