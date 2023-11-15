14:49 (мск), источник: МК.RU Крым
В Крыму поезда будут проверять служебные собаки
Служебные собаки будут искать взрывчатку в поездах Симферополя.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Компания-оператор железнодорожных перевозок в Крым «Гранд Сервис Экспресс» начнет использовать служебных собак, которые будут проверять поезда на наличие взрывчатки. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Также служебные собаки будут искать другие запрещенные для провоза вещества.