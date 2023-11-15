13:33 (мск), источник: dostup1.ru
Все больше и больше: За сутки COVID-19 подтвержден у 264 жителей Челябинской области
Больше всего заразившихся в Челябинске, Миассе, Копейске и Магнитогорске.
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За минувшие сутки COVID-19 подтвержден у 264 жителей Челябинской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Как следует из ежедневной сводки регионального управления Роспотребнадзора, больше всего заразившихся в Челябинске — 128, Миассе — 31, Копейске — 27 и Магнитогорске — 17.
«По состоянию на 15 ноября, на территории Челябинской области зарегистрировано 419 тыс. 514 случаев новой коронавирусной инфекции (показатель на 100 тыс. населения — 12271,4)», — говорится в комментарии.
Исследования на COVID-2019 проводятся в 31 лаборатории, обеспеченность их тест-системами достаточная. С 2020 года обследованы на ковид 8 млн 818,8 тыс. южноуральцев, в том числе за последние сутки — 680.
«В связи с сохраняющейся эпидситуацией (…) гражданам необходимо своевременно обращаться за медицинской помощью при первых признаках заболевания, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) при нахождении в местах общего пользования (магазинах, транспорте и так далее)», — рекомендуют санитарные врачи.