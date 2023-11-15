13:22 (мск), источник: Комсомольская правда
«Увез туда даже кошек»: Окружение Сергея Шнурова рассказало о его переезде в Германию
Лидер «Ленинграда» купил себе жилье в Германии и перевез туда кошек.
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«Когда переехал не помню, наверное, был я бухой». Такой припев Сергей Шнуров теперь вполне может напевать не про Ленинград, а про Германию. Ведь именно туда, судя по всему, тайком перебрался рок-хулиган. Во всяком случае, такие слухи начали ходить еще в прошлом году, когда шоумен Стас Барецкий об этом заявил прессе. Правда, тогда ему не поверили, ведь бывший приятель Шнурова часто запускает утки в СМИ. Сам же Шнур в последнее время залег на дно. Ни о нем, ни о его новой богатой супруге ничего не было слышно. Однако теперь появились подтверждения, что артист действительно купил себе жилье в Европе. Spb.kp.ru узнала, куда исчез рокер, что происходит в его семье и как он переезжал заграницу.
«Перевезли туда домашних животных»
В последнее время Сергей Шнуров в новостях мелькал в связи с уголовным делом против его бывшей помощницы Анастасии Кулигиной. Артист и его молодая жена обвинили девушку в присвоении 5,5 миллионов рублей. Сейчас дама находится под домашним арестом. Во время судов и всплыла правда о недвижимости Шнурова в Германии. Мать девушки обмолвилась, что дочь ездила туда, чтобы помочь звездной чете. Spb.kp.ru подробно расспросила ее об этом.
— Они в Германии купили жилье, — подтвердила редакции Валентина Кулигина. — Шнуровы почти там живут, можно так сказать. Здесь у них только персонал обслуживающий. А так они в Германию через что-то ездят. Я знаю, что они отсюда уехали все. Но при этом они уезжают и приезжают. У богатых свои причуды. Это мы тут на пенсию живем.
Перевозить вещи из России в Германию Шнуровым помогала Анастасия Кулигина.
— В Германию дочь начала ездить год назад: в сентябре-октябре. Два раза она точно там была. Первый раз она провела там неделю. Настя нанимала людей, чтобы мебель собирали, убраться. Там окна чистили, всю квартиру драили, — объясняет мать помощницы. — Для перевозки вещей она, скорее всего, контейнеры нанимала.
Во второй раз Анастасия повезла в Германию уже домашних животных Шнуровых.
— Она двух кошек повезла туда и чемоданы, — продолжает Кулигина. — Кошки уже давно у Шнуровых были, они по-царски живут. У них там и домики есть. И все это вместе с мисками и едой дочка повезла. Честно скажу, мы так с вами не поедем, как у них кошки поехали. И дочку в Германии в итоге арестовали. Животных, к счастью, не забрали, а вот все остальное — чемоданы, драгоценные вещи, деньги — изъяли на время. Тогда Шнуров нанял ей адвоката. Пока шло разбирательство, дочка жила в шикарной гостинице в аэропорту, спала на кровати вместе с кошками.
«Камеры даже в туалете»
Причину покупки недвижимости в Германии семья помощницы не знает.
— Я родилась в России, я и помру здесь. А они богатые. Может, из-за спецоперации они решили туда поехать, как и остальные? Возьмите Галкина и Пугачеву. Они все за границей купили себе недвижимости. У жены Шнурова папа миллиардер. Деньги у них есть, поэтому почему бы и нет. Они, по-моему, и сейчас уехали туда. Их вызывают в суд. А они не ходят, — предполагает Кулигина.
При этом, как утверждает мать Кулигиной, сам Шнуров к персоналу относится хорошо, а вот его супруга, по ее словам, с характером.
— Они купили двух собак, им не понравились. Одну собаку дочь пристроила, потом вторую привезла домой к себе, — делится мать девушки. — Камеры у них по всей квартире. У них даже в туалете камеры. Характер у его жены «большой». Персонал она почти каждый месяц выгоняла. Она ко всему цеплялась. Просто человек жил в большом достатке. Папа миллиардер.
— С женой у Шнурова нормальные отношения?
— Как вы думаете, если она человек с характером? Вот думайте сами.
Бывают там наездами"
А вот бывшее окружение самого Шнурова считает, что Петербург певец вряд ли покинул.
— Он давно говорил, что собирается уезжать. Я знал об этом. Вообще он в Швейцарию собирался. Но решил в Германию, видимо, там лучше. Я думаю, что он там наездами. Большую часть времени все равно проводит в России, — поделился с spb.kp.ru шоумен Стас Барецкий. — Я думаю, что из России он не уедет окончательно. У него есть недоразумения с властями в Петербурге. Но это пройдет, все будет нормально. Шнуров и Питер — неотделимые вещи.
Что же касается того, куда пропал певец, окружение отвечает просто — появились дети.
— Дети самое прекрасное, что может быть. Я считаю, что он открывает себя как отец. И более интересного дела, чем воспитывать маленьких детей, нет, — делится Барецкий. — Тем более, если у тебя есть средства. А у него они есть, он заработал. И жена у него не бедная. С ней у них хорошие отношения. Живут нормально. Полноценная семья. Так что он радуется жизни.
В том, что Шнуров не покинул Россию, уверены и его коллеги. Певица Зоя — один из проектов «Ленинграда» — услышав вопрос об этом, и вовсе рассмеялась.
— Я не знаю такие смешные слухи о переезде в Германию.
— То есть, он в России?
— Да, — однозначно ответила Зоя.
Однако, судя по перевозке домашних животных, Шнуров и его семья теперь все-таки живут на две страны.
А в это время
Что известно о молодой жене Шнурова?
Ольга Абрамова стала четвертой женой Сергея Шнурова. Свадьбу пара сыграла еще осенью 2018-го года, когда лидер группы «Ленинград» развелся с Матильдой Шнуровой. Ольга — девушка из состоятельной жены, дочь уральского миллиардера Валерия Абрамова. Красавица младше своего мужа на 20 лет.
У пары родилось уже двое детей, всего у Шнурова их четверо. Свою личную жизнь супруги не раскрывают. Ольга даже не ведет социальные сети, поэтому в Интернете о ней почти нет информации. У девушки крайне узкий круг общения. Даже ее знакомые стараются не раскрывать лишних деталей о ней.
— Спокойная, приятная девушка. Это все, что можно сказать, — поделилась с spb.kp.ru одна из знакомых Абрамовой.