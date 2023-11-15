13:40 (мск), источник: Om1.ru
Развязка у омского метромоста не будет работать, уверены в ГИБДД
Специалисты предложили внести несколько изменений, которые помогут решить проблему.
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Сегодня, 15 ноября, депутаты архитектурного комитета Горсовета обсудили будущую развязку в центре города. Этот объект, напомним, должен открыть выезд на Красный Путь с Булатова и Добровольского, а с Красного Пути позволить выезжать сразу на эстакаду метромоста. Такое решение поможет снизить количество пробок и ускорить движение в северной части центра Омска… или нет.
Как сообщил собравшимся начальник отдела надзора ГИБДД Руслан Душенкин, проблемы нужно решать не только в прямоугольнике улицами Красный Путь/Булатова/Фрунзе/Орджоникидзе, но и на соседних перекрёстках.
«Представленная схема вписывается в улично-дорожную сеть, абсолютно не решая проблем соседних перекрёстков, которые уже работают в режиме аварийности, с максимальным уровнем загрузки. Просто построив дорогу, которая будет примыкать к существущим перекрёсткам и не решать их проблемы, мы большого эффекта мы получим», — подчеркнул он.
Решить эту проблему, по мнению Госавтоинспекции, можно с помощью нескольких дополнений к проекту развязки. Необходимо организовать канализированные повороты с Орджоникидзе на Булатова и с Фрунзе на Красный Путь, а также пересмотреть направление движения по полосам на Орджоникидзе. Поток, движущийся от Интернациональной к метромосту, гораздо выше встречного, и ему можно выделить три полосы, отметил Душенкин.
Глава комитета Дмитрий Лицкевич предложил учесть эти замечания при разработке проекта, а также добавить представителя ГИБДД в группу, поторая сейчас занимается развязкой.