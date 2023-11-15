15:51 (мск), источник: Om1.ru
О судьбе новосибирских медвежат-сирот Вагнера и Топтыжки рассказали зоозащитники
Брат с сестрой в скором времени переедут в новый дом.
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В ленинградском зоозащитном центре «Велес» рассказали о судьбе медвежат-сирот Вагнера и Топтыжки из Новосибирской области. Сегодня, 15 ноября ровно год как косолапые живут у зоозащитников.
Вагнера и Топтыжку ещё не отпустили в лес. Дело в том, что они совсем ручные, сильно привыкли к своим кормильцам. Поэтому их опасно пока отпускать одних в дикую природу.
Волонтёры отметили, что брат и сестра за год в Центре сменили окрас шерсти, он стал почти чёрным. Это довольно сильно отличает их от типичных бурых медведей из Ленинградской области.
«Несмотря на свой юный возраст и переезд к нам поздней осенью, брат с сестрой в первую же зиму ушли в спячку. Конечно, не очень крепкую — часто выходили подышать морозным воздухом, проверить, не пора ли просыпаться. Но всё же большую часть зимы они благополучно проспали», — пишут зоозащитники в ВК-паблике «РКЦентр “ВЕЛЕС” — помощь диким животным».
Пока медвежата живут в относительно небольшом вольере. Однако центр «Велес» вместе со всеми подопечными планирует переезжать на новое место. Когда это произойдёт, Вагнера и Топтыжку переселят в более просторные апартаменты.
Напомним, брошенных медвежат в сентябре прошлого года нашли жители города Болотное Новосибирской области. Рядом с малышами не было матери. Они были очень голодными и сразу приняли еду от людей. Неравнодушные люди поймали и приютили медвежат у себя. Вскоре Минприроды региона взяло уход за животными под свой контроль. После чего косолапых отправили в центр «Велес» в Ленинградской области, где им дали клички Вагнер и Топтыжка.