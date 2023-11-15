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15:52 (мск), источник: Om1.ru

В Омске хотят поставить памятник бездомному поэту Аркадию Кутилову

Строчки из его стихотворения уже украшают город.

Источник: Om1.ru

Глава фонда «Духовное наследие», экс-губернатор Омской области Леонид Полежаев выступил с инициативой увековечить в Омске память о поэте Аркадии Кутилове.

Поэт, которого считают одним из самобытнейших русских поэтов XX века скончался в Омске в 1985 году. Его тело нашли в сквере напротив Транспортной академии. Там он жил в тепловом коллекторе — последние 17 лет своей жизни поэт бродяжничал по городским улицам и писал стихи в подвалах и на теплотрассах.

Его тело в морге осталось невостребованным и поэта похоронили как бездомного. Только спустя много лет поклонникам его творчества удалось найти могилу поэта и установить там памятник.

«Предлагаю всем высококультурным персонам от мира омского искусства преодолеть снобизм и всмотреться в суть, почитать стихи Кутилова. Они замечательные, чуткие, полные смысла, любви к человеку и вневременной актуальности. Мысли этого поэта, его язык производили впечатление на самых нерядовых читателей», — цитирует автора инициативы Леонида Полежаева «ОмскРегион».

Отметим, что строки из стихотворения Аркадия Кутилова «Заря не зря, и я не зря» много лет были написаны на заборе у «Сибзавода» и стали практически символом Омска. Каждый год её закрашивали, но она неизменно появлялась вновь. Затем надпись увековечили и сделали мобильной — сейчас она находится в парке «Птичья гавань».

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