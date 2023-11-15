14:32 (мск), источник: Клопс.ru
«По лицам медиков я поняла, что всё плохо»: тренер из Москвы рассказала, как калининградские врачи вернули её с того света
Юлия Антонова 2 недели провела в реанимации с миокардитом.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Тренер по аквааэробике из Москвы прилетела в Калининград для подготовки к соревнованиям и оказалась между жизнью и смертью из-за тяжёлого заболевания сердца. Спасли спортсменку врачи областной клинической больницы. Юлия Антонова рассказала «Клопс» о случившемся.
27 километров по Неве
37-летняя москвичка Юлия Антонова по специальности экономист — окончила экономико-математический факультет РЭУ им. Плеханова. Несколько лет назад решила кардинально поменять свою жизнь, занялась плаванием и выучилась на инструктора по аквафитнесу. Сейчас Юля преподаёт в спортивной школе и участвует в серьёзных соревнованиях.
«Этим летом в Санкт-Петербурге планировался большой ультрамарафон “Через 13 мостов” — 27-километровый заплыв по Неве. Я активно к нему готовилась с января», — рассказывает москвичка.
За две недели до заплыва Юля с группой детей прилетела на сборы в Калининград. Ребят сопровождали несколько родителей и три тренера. «Из Калининграда я сразу должна была лететь в Питер на заплыв», — рассказывает спортсменка.
Списывала на усталость и давление
Накануне поездки в Калининград Юля почувствовала недомогание. Сдала все анализы: почти норма, похоже на незначительное воспаление.
Было ощущение, будто начинается ОРВИ. Небольшую температуру я списывала на усталость.
Из-за плавания в открытой воде могли быть проблемы с желудком — могла что-то глотнуть", — вспоминает Антонова.
14 июля команда села в самолёт. По пути пассажирке стало плохо. Юля списала это на перемену давления: «Стюардесса привела меня в чувство, дала лекарство. Мне полегчало, сутки было всё нормально».
«По лицам я поняла: всё плохо»
Уже через день Антонова снова почувствовала слабость и усталость. Сердце билось то с трудом, то слишком часто. Выскакивало из груди, даже когда Юля поднималась на третий этаж в свой гостиничный номер.
«Я пошла в местные клиники, сдала анализы, обследовалась. Доктора снова предположили, что воспаление, но какое-то неявное. Я не понимала, что происходит. Три дня почти не занималась в бассейне, проводила больше времени с детьми», — говорит тренер.
17 июля Юлии стало совсем плохо. Она вызвала скорую. Бригада сделала ЭКГ: "Точные диагнозы я не помню, они сказали, что у меня блокада сердца.
По их лицам я поняла, что всё плохо. Мои вещи быстро загрузили. Встать с кровати не позволили, вынесли на носилках.
В областную примчались очень быстро. Мне становилось хуже, с меня как-то быстро всё поснимали, отвезли на УЗИ сердца, ещё на какие-то исследования. Я сползла с сидячей каталки и потеряла сознание. Помню всё урывочно, была в полуобморочном состоянии".
Попала в больницу второй раз в жизни
Юлия говорит, что первые пять дней в больнице превратились в борьбу за жизнь. Женщина периодически теряла сознание, была остановка сердца, затем установка кардиостимулятора.
"Многое я не помню, состояние было неосознанное. Потом, как я поняла, показатели стали ухудшаться. Отказывали печень и почки. Токсины отравляли весь организм, подключили аппарат искусственной почки. Меня спасли второй раз. Я плакала почти каждый день. У меня раньше не было проблем со здоровьем!
Первый раз в жизни я лежала в больнице, когда рожала 9 лет назад. А второй раз — в Калининграде".
Две недели Антонова находилась в реанимации. Миокардит предполагает полностью лежачий режим, нельзя было даже присесть.
"Я понимала, что это обычная больница, а не федеральный центр. Но вокруг меня бегали и санитарки, и медсестры, врачи. Чудесные люди не давали падать духом. Меня потрясла эта теплота и доброта, каждый поддерживал — кто за руку подержит, кто доброе слово скажет.
Эта человечность заряжала, было ощущение, что укрыли тёплым одеялом и своей любовью вытащили с того света".
Дочь Юлии тоже была на сборах в Калининграде. Девочку не пускали в реанимацию, да и прогнозы были сомнительные. Ребёнка старались не пугать — просто сказали, что мама в больнице.
Через две недели Юлию перевели в медицинский центр Алмазова в Санкт-Петербурге. Выступить на марафоне не удалось, но благодаря поддержке близких спортсменка вернулась к тренировкам и занятиям с детьми и взрослыми.