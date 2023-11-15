14:47 (мск), новости Казахстана, источник: Sputnik.kz
Что ожидается в Казахстане 16 ноября
Sputnik Казахстан предлагает обзор основных событий и мероприятий на 16 ноября 2023 года (информация обновляется в течение дня).
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Мероприятия, запланированные на 16 ноября.
ACТАНА
XIX Международная выставка «Kaztraffic-2023». Выставка организована при поддержке Министерства транспорта Республики Казахстан. Более ста участников из разных стран мира, включая Казахстанские компании, а также Германию, Турцию, США, Китай, Узбекистан и Монголию, соберутся, чтобы продемонстрировать свои инновации. В работе выставки примут участие представители Всемирной дорожной ассоциации PIARC, Польского Дорожного конгресса.
09.00 — В Үкімет үйі состоится заседание Правительства. На повестке заседания: итоги социально-экономического развития и исполнение республиканского бюджета за январь-октябрь 2023 года.
10.00 — В Казахстанском Пресс-клубе международная неправительственная организация TRACIT (Транснациональный альянс против незаконной торговли) представит на пресс-конференции свой первый отчет по ситуации с нелегальной торговлей (контрабандой) в Казахстане и Центральной Азии. (мкр Самал 2, дом 58, АЖК САТТИ, первый подъезд, второй этаж).
10.00 — Выставка «IZDER IV: ПЕРІШТЕ ІЗІ» (Национальный музей РК, проспект Тауелсиздик, 54).
10.00 — Выставка «K-Maestro» (Музей энергии будущего, пр. Мәңгілік Ел).
10.00 — Выставка животных ледникового периода (ТРЦ Green Mall, ул. Сыганак 17Б).
17.00 — Опера «Алпамыс» (Astana Opera, улица Динмухамеда Кунаева, 1).
19.00 — Неделя турецкого кино (ТРЦ «Керуен», Kinopark7 IMAX Keruen, 1 зал, ул. Достык, 9).
19.00 — Спектакль «Светлые думы» (Театр драмы им. Горького, улица Желтоксан, 11).
19.00 — Спектакль «Тасбақа Үміт» (Театр «Жастар», улица Илияса Есенберлина, 10).
19.00 — «Кеш» спектаклі (Театр им. К. Куанышбаева, улица 23−15, 8/1).
19.30 — Кинопоказ «Сумерки» и лекция с киноэкспертом Евгением Лумповым (Кинозал Paramount, ул. Мухамедханова, 6).
20.00 — Квиз, плиз! Гарри Поттер [Битва факультетов] #3 (Hungry Rabbit, улица Сакена Сейфуллина, 38).
20.00 — Stand up: Открытый Микрофон (Garage Music Bar, улица Александра Кравцова, 6).
20.00 — Stand up концерт (Ginza, Тұран даңғылы, 15).
АЛМАТЫ
09.00 — Выставка «Искусственный интеллект — художник или машина?» (Центральный государственный музей РК, мкр. Самал-1, д. 44).
10.00 — Выставка Driven by dreams (Esentai Gallery, проспект Аль-Фараби, 77/8).
10.00 — Выставка «Бусы. Прикосновение» (Музей искусств им. А. Кастеева, мкр. Коктем-3, 22/1).
10.00 — Выставка «История тебя и меня» (Музей искусств им. А. Кастеева, мкр. Коктем-3, 22/1).
10.00 — Выставка «Цвета моей бесконечности» (Центральный государственный музей РК, мкр. Самал-1, д. 44).
10.00 — Выставка «Расстояние между моей душой и природой» (Центральный государственный музей РК, мкр. Самал-1, д. 44).
10.00 — Выставка «Вне времени. Эмоции и акценты» (Центральный государственный музей РК, мкр. Самал-1, д. 44).
10.00 — Выставка «Краски Актобе» (Музей искусств им. А. Кастеева, мкр. Коктем-3, 22/1).
10.00 — Выставка «Фигуративное искусство» (Музей искусств им. А. Кастеева, мкр. Коктем-3, 22/1).
10.00 — Выставка, посвященная 90-летию Союза Художников РК (Музей искусств им. А. Кастеева, мкр. Коктем-3, 22/1).
10.00 — Выставка «Изучая монеты — открывай Казахстан» (Музей искусств им. А. Кастеева, мкр. Коктем-3, 22/1).
10.00 — Выставка к 100-летию художника Михаила Ким (Музей искусств им. А. Кастеева, мкр. Коктем-3, 22/1).
10.00 — Выставка «Нумизматическое наследие Казахстана и бумажные деньги» (Центральный государственный музей РК, мкр. Самал-1, д. 44).
11.00 — Выставка «Рахта» (Aspan Gallery, проспект Аль-Фараби, 140А/3).
11.00 — Выставка «Banksy. Гений или вандал» (Мультимедийный музей Lumiere-Hall, пр. Аль-Фараби, 13 к2в).
11.00 — Поп-ап проект Una Corda (Almaty Gallery, проспект Достык, 44).
11.00 — Музыкальная сказка «Туған күн» (Казахский государственный академический театр для детей и юношества им. Г. Мусрепова, пр. Абылай хана 38).
12.00 — Выставка «Единство в противоположности» (Галерея «Улар», улица Панфилова 92).
12.00 — Выставка Асель Кенжетаевой (101 Dump Gallery, улица Панфилова, 101).
12.00 — Выставка Biz bar edik (Egin Art space, улица Нурмакова, 79).
18.30 — «Қамбар батыр» спектаклі (Театр традиционного искусства «Алатау», микрорайон Нуркент, 6).
18.30 — Спектакль «Қожанасыр тірі екен…» (Театр драмы им. Мухтара Ауэзова, пр. Абая 103).
18.30 — Спектакль «Фатима» (Казахский государственный академический театр для детей и юношества им. Г. Мусрепова, пр. Абылай хана 38).
19.00 — Концерт «Жаныма жақын ән мен күй» (Казахская государственная филармония им. Жамбыла, улица Калдаякова, 35).
19.00 — Музыкальный вечер «Зеркальный джаз в дыхании фламенко» (Камерный театр Ермашова, ул. Щепкина, 35, ЖК «Дуэт»).
19.00 — Встречи клуба «Арт-терапия» (Творческая академия «Яблоко», ул Айманова 126, офис 405).
19.00 — Спектакль «Верная жена» (Театр им. Лермонтова, проспект Абая, 43).
19.00 — Дегустация вин из Южной Африки (IWINE, пр. Достык 109, вход через винотеку Almawine, 2 этаж).
19.30 — Интеллектуально-развлекательная битва «Квиз, плиз!» (Толстый Jimmy, пр. Абылай хана, 121).
19.30 — Турнир по импровизации Improv Battle. Третья ¼ (Стендап клуб Almaty Central Stand up club, ул. Кабанбай Батыра, 71).
19.30 — Выступление группы Kok Turik (Музкафе, пр. Абая, 117).
19.30 — Музыкальное выступление ZKRIYA (Музкафе, пр. Абая, 117).
20.00 — Еркін микрофон (Lep Club, ул. Габдуллина, 26Б).
20.00 — Олеся Афанасенкова и резиденты клуба — Хиты легендарной студии Motown (Джаз-клуб EverJazz, ул. Зенкова, 24).
20.00 — Cольный стендап-концерт Саши Малого (Стендап клуб Almaty Central Stand up club, ул. Кабанбай Батыра, 71).
20.30 — Стендап-шоу «Траблшутеры» (Ресторан «Хмельница», ул. Карасай батыра, 193).
21.30 — Разговорно-развлекательное шоу «Поговорим откровенно» (Стендап клуб Almaty Central Stand up club, ул. Кабанбай Батыра, 71).
22.00 — Стендап-шоу «Гон» (Стендап клуб Almaty Central Stand up club, ул. Кабанбай Батыра, 71).
22.20 — Вечерний кинопоказ под открытым небом (БЦ Zhibek Zholy, блок 1, пр. Жибек Жолы, 135, вход со стороны ул. Масанчи).