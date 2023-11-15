14:35 (мск), источник: Комсомольская правда
Послание в бутылке нашли на побережье Анапы
Она приплыла морем из Абхазии.
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В Анапе нашли бутылку с посланием из Абхазии. Совершенно обычную с первого взгляда стеклянную бутылку заметил инспектор заповедника «Утриш».
«Авторы послания отдыхали в Пицунде. Они запечатали свое письмо в стеклянный сосуд и отправили его в морское плавание 26 сентября 2023 года», — рассказали в пресс-службе государственного природного заповедника «Утриш».
На пляже в районе Малого Утриша письмо заметили 6 октября. За время своего плавания послание ничуть не пострадало, так что его можно было с легкостью прочесть.
«Мы, Агния, Светлана и Арсений отдыхаем в Пицунде в сентябре 2023 года. Это самый прекрасный курорт. Загадываем желания и бросаем бутылку с нашим пожеланием в море. Тем, кто найдет это письмо желаем счастья и всего хорошего», — написал туристы в записке.
Отправленная бутылка с добрым посланием преодолела около 350 километров морем от Пицунды до Малого Утриша.
Похожая история произошла 27 декабря 2022 года у берегов Тамани. Тогда послание выловила из Черного моря супружеская пара. Правда в бутылке находилось не просто письмо, а целый сертификат на перелет на мотодельтапланах от Белого моря к Черному.