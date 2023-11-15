14:29 (мск), источник: Комсомольская правда
Советск в ночь на 16 ноября останется без воды
В городе будут ремонтировать насосную станцию.
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Советск останется на ночь без воды. О грядущем отключении сообщает местная администрация.
Воды не будет с 23:00 часов 15 ноября до 05:00 часов 16 ноября.
Отключение связано с ремонтными работами на главной водонасосной станции «Водоканала».
Горожан просят заранее запастись водой.