15:07 (мск), источник: АиФ Новосибирск
Исчезли навсегда. С карты Новосибирской области убрали несколько сёл
Населённые пункты опустели из-за отсутствия работы и социальной инфраструктуры.
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С карты Новосибирской области за десять лет исчезло более 30 населённых пунктов. Их жители в основном перебираются в другие посёлки, где есть работа, детские сады и школы, социально-культурные объекты, водо- и электроснабжение. Если в течение трёх лет никто не возвращается жить в опустевшее селение, то его могут упразднить. «АиФ-Новосибирск» подготовил подборку пяти населённых пунктов, которые были упразднены за последние годы.
Потюканово и Ивановка
Сокращение неперспективных деревень и сёл — не что-то новое. Число таких поселений стало сокращаться ещё в 1950-е. Многие уезжали на стройки в крупные города, заводы и фабрики, где можно было заработать. В 90-е началась ещё одна крупная волна оттока сельского населения — из-за закрывшихся предприятий, фабрик и колхозов люди стали перебираться в города. Тенденция с переездом сохраняется по сей день.
В 2015 году упразднено было сразу два населённых пункта — село Потюканово Потюкановского сельсовета и посёлок Ивановка Чувашинского сельсовета. Оба находились в Северном районе Новосибирской области.
В селе Потюканово никто не живёт с 6 марта 1997 года. Причиной тому стало отсутствие пригодных для жизни помещений, воды и электричества, медпунктов и магазинов. Здесь не обрабатывается земля, оттого у людей не было работы. Следом за Потюканово упразднили и посёлок Ивановка по тем же причинам. Пустоту этих населённых подтвердила перепись населения 2010 года.
Курский
Посёлок Курский был упразднён в 2017 году. Он находился в Баганском районе между посёлками Теренгуль и селом Андреевка. Входил в состав Андреевского сельсовета.
Известно, что Курский был основан в 1907 году. Как и во многих посёлках здесь занимались растениеводством и скотоводством. В 1928 году в посёлке насчитывалось 124 хозяйства.
В посёлке родился Николай Момот — заслуженный строитель РСФСР.
На 2006 год в Курском не насчитывалось ни одного социального объекта, что и послужило переезду людей в более крупные посёлки.
Берёзовский
Берёзовский — ещё один посёлок перестал существовать в 2018-м. Он входил в состав Федосихинского сельсовета Коченёвского района. Площадь посёлка составляла 34 гектара.
В 2002 году в Берёзовском проживало 35 человек, но уже спустя пять лет осталось лишь трое местных жителей. Какое-то время там даже функционировало небольшое учреждение здравоохранения. К переписи 2010 года посёлок полностью опустел.
Канаш и Михеевка
В 2019 году убрали с карты региона две деревни — Канаш и Михеевка Новотроицкого сельсовета в Северном районе. В обоих населённых пунктах никто не проживал с 2001 года.
При упразднении деревень в пресс-службе регионального Заксобрания отмечалось, что в них отсутствует социальная инфраструктура, дома культуры, производство, водо- и электроснабжение. По этой причине жители переехали в другие места. В связи с этим деревни исключили из областного реестра населённых пунктов.
Про деревню Канаш информации в открытых источниках крайне мало. А вот про Михеевку известно несколько фактов. Она была основана в 1908 году. В 1928 году здесь было 30 хозяйств. В основном в деревне проживали белорусы.
Тынгизы
В 2023 году исчезла с карты региона деревня Тынгизы. Она находилась в Колбасинском сельсовете Кыштовского района. Населённый пункт был более 120 лет назад.
Жители многие годы работали в колхозе и перерабатывали молоко. В конце 90-х предприятия развалились и люди потеряли работу. Тогда они стали переезжать в другие места. Постепенно в деревне закрылись почта и магазин. Последние сельчане переехали с Тынгизы в соседнюю деревню Колбасу.
В Новосибирской области, согласно переписи населения 2002 года, насчитывалось 1566 населённых пунктов, из которых опустевшими было 43. В 2010 году в регионе уже было 1534 сёл, посёлков и деревень. При этом без жителей насчитывалось уже 57.
По статистическим прогнозам, к 2036 году в регионе будет проживать лишь 16% селян.