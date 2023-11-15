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14:28 (мск), источник: Клопс.ru

Калининградские власти снова перенесли срок ликвидации блошиного рынка за башней Врангеля

Убрать торговые ряды обещали к лету 2023 года.

Калининградские власти снова перенесли срок ликвидации блошиного рынка за башней Врангеля. Об этом сообщил представитель горадминистрации в комментариях на её странице во «ВКонтакте».

«В данный момент идёт работа над проектом [обустройства Каштанового парка], подрядная организация устраняет замечания по проектной документации», — рассказали в администрации.

Разобраться с блошиным рынком власти собираются в следующем году. Его планируют вынести из зелёной зоны и частично переместить на Птичий рынок, расположенный по соседству. В мэрии не исключают, что кому-то из торговцев предложат иные варианты.

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