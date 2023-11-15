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14:09 (мск), источник: АиФ Кузбасc

Кузбассовцы заняли призовые места в хакатоне по искусственному интеллекту

С 23 по 26 ноября пройдет Международный хакатон в Москве.

Кузбассовцы заняли призовые места в хакатоне по искусственному интеллекту, как сообщает правительство Кузбасса. Команды разработали виртуальный тренажёр и автоматическое дублирование видео на другой язык, распознали действия человека на видео, проанализировали опасные зоны на промышленном предприятии.

«РЖД» и Отраслевой центр разработки и внедрения информационных систем представили кейс по распознаванию действий человека по видео. Первое место в кейсе в составе команды занял Егор Петерс из Кузбасса. Второе место в кейсе по разработке виртуального тренажёра занял Иван Аксенов тоже из Кемеровской области.

15 команд-победителей разделили призовой фонд в 3 млн рублей. Участники решали пять кейсов, в каждой задаче команды боролись за общий призовой фонд в 600 тыс. рублей. С 23 по 26 ноября пройдёт Международный хакатон в Москве, призовой фонд которого составит 10 млн рублей.

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