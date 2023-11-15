14:21 (мск), источник: Комсомольская правда
В центре Волгограда обновляют пешеходную сеть
Тротуары ремонтируют на улицах Чуйкова, Советской, Гоголя и Порт-Саида.
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Власти региона всерьез взялись за обновление пешеходных маршрутов в центре Волгограда. В городе приступили к масштабному ремонту тротуаров на улицах Советской, Гоголя, Порт-Саида. Проводят работы на субсидию, выделенную областному центру в рамках дополнительного финансирования при перераспределении денежных средств из регионального бюджета.
Волгоградцы давно жаловались на состояние тротуаров в центре — и перед туристами стыдно, и сами горожане ноги сбивали, и мамам с колясками без риска и неудобств пройти можно далеко не везде. Вскоре ситуация изменится.
В центре города хотят создать единое пешеходное пространство. В него уже вошли пойма и склоны Царицы, набережная, парк у Мамаева кургана, проспект Ленина, Александровский сад, новый сквер Строителей, Комсомольский парк и преображающийся Горсад. Также в этом году преобразили бульварную часть улицы Рабоче-Крестьянской, обновили тротуары и зеленую зону вокруг ТЮЗа — отправной точкой стала реконструкция театра. Меняется и улица Краснознаменская возле бывшего кинотеатра «Победа», где после глобальной реставрации совсем скоро откроется Дом детства.
Началась реконструкция прогулочной зоны на Чуйкова от улицы Ковентри до памятника Рокоссовскому и сквера на 7-й Гвардейской, который решили посвятить новым регионам, вошедшим в состав Российской Федерации.
На верхней террасе набережной обновляемую прогулочную зону целиком огородили. За забором уже содрали асфальт, убрали парковую мебель и старую систему орошения. На аллеях появится новая плитка, вдоль них — светильники и скамейки. Для полного релакса к услугам волгоградцев в следующем году здесь появятся парковые качели и пергола. Будет и новый туалетный модуль. Что касается зеленой зоны, то все здоровые деревья обещают сохранить, остальное заменят на новые саженцы. В проекте более 6800 цветов, деревьев и кустарников, а также новый поливочник.
Делают тротуары и на Советской. В этом году работы охватят лишь нечетную сторону улицы в границах от Краснознаменской до Аллеи Героев. Брекчию здесь сохранят, а вот чередовавшиеся ранее асфальт и плитку заменят на одинаковую брусчатку.
Обновляют пешеходные дорожки также на улице Порт-Саида — старое покрытие уже сняли возле музея Машкова, лицея № 5 и главной областной библиотеки имени Горького. Напротив Александровского сада меняют тротуары на пути к железнодорожному вокзалу по улице Гоголя.