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15:04 (мск), источник: Комсомольская правда

Самарскую область накроет густой туман 16 ноября 2023 года

В Самарской области объявили желтый уровень опасности из-за густого тумана.

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Источник: Комсомольская правда

В Самарской области продолжает бушевать непогода. В регионе объявлен желтый уровень опасности.

По информации ФГБУ «Приволжское УГМС», густой туман накроет губернию в четверг, 16 ноября 2023 года. Видимость при этом составит 500 метров и менее. Специалисты ГУ МЧС России по Самарской области рекомендуют водителям и пешеходам быть более внимательными на дороге.

Автолюбителям стоит соблюдать правила безопасного движения на дорогах, необходимо включить противотуманные фары и не совершать обгон по встречной полосе. Напомним, местным жителям рассказали, когда в Самарскую область придет климатическая зима. Ждать осталось совсем недолго.

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