18:43 (мск), источник: Фонтанка
«Не рановато для соли?» Петербуржцы пожаловались на нескользкие кучки
Петербуржцы жалуются на кучи чистой соли и хруст под ногами.
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В Петербурге началась традиционная «засолка» улиц, а у горожан начались традиционные дискуссии по этому поводу. Собачники заявили, что их животные отказались после такого выходить из дома, другие же предсказали, что снега в этом году не будет, будет только соль. На кучки кристаллов 15 ноября пожаловались в Приморском и Василеостровском районах.
Против засолки резко выступили жители севера города. Под фотографиями тротуара проспекта Королева пользователи не скрывают возмущения.
«Это просто жесть. Заморозков ещё нет, а тонны соли разбросаны везде!!! А ведь их же надо смешивать с песком и не в таких количествах засыпать. Эти коммунальные службы давно пора разогнать!» — написала петербурженка Анна.
«Это ужас, утром шла по двору, все под ногами хрустит. Негодяи просто», — считает Наталья.
Такую же точно картину в среду наблюдали жители улиц Савушкина и Школьной. А обитатели дома 4 по Гаванской улице в Василеостровском районе не оценили солевые художества у помойки. К ответу они призвали директора жилищного агентства.
В прошлом году посыпать улицы солью начали всего лишь на три дня позже. Коммунальщики не используют песко-соляную смесь в начале сезона. К соли начинают добавлять песок уже при более низких температурах.