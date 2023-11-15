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15:25 (мск), источник: Комсомольская правда

Озвучены имена 12 финалисток конкурса «Мисс Нижний Новгород-2023»

Самой младшей из финалисток исполнилось 16 лет.

Стали известны имена 12 девушек, которые прошли в финал конкурса красоты «Мисс Нижний Новгород-2023». Об этом сообщили организаторы на официальной странице конкурса в соцсетях.

Самой младшей из финалисток Полине Перевезенцевой 16 лет, а самой старшей Арине Рогановой — 25 лет. Также в этот список попали Дарья Казакова, Алена Мозгачева, Рада-Маргарита Кондус (всем троим по 19 лет), 20-летние Вероника Доможирова и Екатерина Авилова, Ульяна Мамаева, Анастасия Веселова и Анастасия Антимонова (всем исполнился 21 год), Анна Тараканова и Карина Арапова (обеим по 24 года).

Отбор участниц проводился в период с 26 октября по 3 ноября. За это время в дирекцию конкурса от молодых нижегородок поступило более 200 заявок. Каждая из претенденток должна была соответствовать ряду критериев: возраст от 16 до 25 лет, рост от 168 сантиметров, не замужем, проживает в Нижнем Новгороде или Нижегородской области.

На кастинге было отобрано 15 претенденток из которых сформировали окончательный состав финалисток.

В настоящее время девушки участвуют в экскурсиях и активно готовятся к финальному шоу, которое состоится в академии «Маяк» 11 декабря.

Напомним, что в 2022 году обладательницей титула «Мисс Нижний Новгород» стала Дарья Луконькина. 28 ноября она отправится во Вьетнам, чтобы представить Россию на конкурсе «Мисс Земля».

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