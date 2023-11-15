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15:49 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Жителей Воронежской области предупредили о тумане

Установлен желтый уровень погодной опасности.

Сейчас в Монтгомери: Монтгомери: +11° 5 м/с 87% 762 мм рт. ст. +14°

В Воронежской области установили желтый уровень погодной опасности. С 18:00 среды, 15 ноября, до 9:00 четверга, будет действовать предостережение о тумане. Метеоявление возможно местами по региону. Об этом сообщает прогностическая карта Гидрометцентра России для Центрального федерального округа.

По прогнозу Воронежского гидрометцентра, в областном центре температура воздуха ночью составит +1…+3 градуса, а днем достигнет только +3…+5 градусов.

В столице Черноземья ожидаются мокрый снег и дождь.

РИА «Воронеж» сообщало, что в пятницу, 17 ноября, местами по региону ожидается похолодание до −2 градусов. Синоптики прогнозируют мокрый снег и дождь. Ночью на дорогах области возможен гололед.

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