15:49 (мск), источник: РИА "Воронеж"
Жителей Воронежской области предупредили о тумане
Установлен желтый уровень погодной опасности.
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В Воронежской области установили желтый уровень погодной опасности. С 18:00 среды, 15 ноября, до 9:00 четверга, будет действовать предостережение о тумане. Метеоявление возможно местами по региону. Об этом сообщает прогностическая карта Гидрометцентра России для Центрального федерального округа.
По прогнозу Воронежского гидрометцентра, в областном центре температура воздуха ночью составит +1…+3 градуса, а днем достигнет только +3…+5 градусов.
РИА «Воронеж» сообщало, что в пятницу, 17 ноября, местами по региону ожидается похолодание до −2 градусов. Синоптики прогнозируют мокрый снег и дождь. Ночью на дорогах области возможен гололед.