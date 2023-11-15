Иону Суручану стало хуже: Состояние известного молдавского певца, госпитализированного с пневмонией, ухудшилось -в больнице это косвенно подтвердили

Состояние здоровья знаменитого артиста Иона Суручану, госпитализированного в Республиканскую больницу в Кишиневе, ухудшилось. Маэстро находится в очень тяжелом состоянии, сообщает TV8.
— Из юридических соображений мы не можем предоставить вам эту информацию, — сообщила «КП» в Молдове пресс-секретарь РКБ Марина Зиблюк.
— Он находится в реанимации?
— Он находится в больнице…
Артист попал в больницу в начале ноября. Суручану госпитализировали с пневмонией в отделение интенсивной терапии.
Иону Суручану 74 года. В 1990 году он получил звание Народного артиста, а в 2004 году стал кавалером Ордена Республики. На сцене исполнитель уже 54 года.
Среди самых известных песен: Numai tu, Ce seara minunata, Luna, luna, Melancolie, Eu dansez, tu dansezi, Sarut, femeie, mana ta, Anii tineretii, Maria.