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17:27 (мск), источник: ТАСС

Услугами центра занятости на выставке «Россия» воспользовались 2 тыс. человек

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Услуги в сфере занятости на стенде кадрового центра «Работа России» получили более 2 тыс. посетителей выставки-форума «Россия». Наиболее востребованные из них касаются профориентации и подачи заявления на обучение по нацпроекту «Демография», сообщил журналистам руководитель Роструда Михаил Иванков.

Источник: РИА "Новости"

«На стенде “Работа России” можно ознакомиться с тем, как работает модернизированная служба занятости. По сути, это образец реального обновленного кадрового центра “Работа России”. Сейчас такие центры занятости открываются по всей стране, в них реализованы новые адресные подходы, учитывающие жизненные ситуации человека или бизнес-ситуации работодателя, то есть, каждая проблема, с которой обращается гражданин, рассматривается индивидуально. С момента открытия выставки на стенде “Работа России” более 2 тыс. человек уже получили услуги в сфере занятости», — сказал он.

Услуги по профориентации и подаче заявления на обучение по нацпроекту «Демография» стали одними из наиболее востребованных у посетителей стенда. Также кадровые и карьерные консультанты помогают составить резюме, рассказывают о возможностях для работодателей и оказывают услуги по подбору кадров и вакансий.

О выставке «Россия»

Международная выставка-форум «Россия» проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представят все 89 российских регионов. ТАСС — генеральное информационное агентство форума.

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