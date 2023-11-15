17:46 (мск), источник: Клопс.ru
В калининградском транспорте введут гибкий тариф, позволяющий пересаживаться по единому билету
Новшество начнёт действовать в ближайшие три года.
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В калининградском транспорте введут гибкий тариф, позволяющий пересаживаться за одну цену. Об этом «Клопс» сообщили в администрации города.
Стоимость билета будет зависеть от необходимости пересадки. Цель состоит в том, чтобы пассажиру не пришлось дважды платить. Нововведение начнёт действовать в ближайшие три года.
«Для снижения финансовой нагрузки на пассажиров при модернизации маршрутной сети планируем ввести проездной/пересадочный тариф вне зависимости от принадлежности транспорта», — пояснили в администрации.
Сегодня калининградцы часто критикуют работу общественного транспорта за то, что нельзя доехать на одном автобусе по нужному направлению. В администрации отвечают, что по нынешней схеме пассажиры могут добраться в любую точку города, совершив одну пересадку.