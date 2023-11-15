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17:46 (мск), источник: Клопс.ru

В калининградском транспорте введут гибкий тариф, позволяющий пересаживаться по единому билету

Новшество начнёт действовать в ближайшие три года.

В калининградском транспорте введут гибкий тариф, позволяющий пересаживаться за одну цену. Об этом «Клопс» сообщили в администрации города.

Стоимость билета будет зависеть от необходимости пересадки. Цель состоит в том, чтобы пассажиру не пришлось дважды платить. Нововведение начнёт действовать в ближайшие три года.

«Для снижения финансовой нагрузки на пассажиров при модернизации маршрутной сети планируем ввести проездной/пересадочный тариф вне зависимости от принадлежности транспорта», — пояснили в администрации.

Сегодня калининградцы часто критикуют работу общественного транспорта за то, что нельзя доехать на одном автобусе по нужному направлению. В администрации отвечают, что по нынешней схеме пассажиры могут добраться в любую точку города, совершив одну пересадку.

Во время загрузки произошла ошибка.
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