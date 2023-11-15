17:26 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU
Казанцам представят проект благоустройства Большого Чайкового озера
На встрече горожане смогут озвучить свои предложения и задать интересующие вопросы.
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(Город Казань KZN.RU, 15 ноября). Казанцев приглашают обсудить благоустройство Большого Чайкового озера. На встрече архитекторы представят проект, выслушают пожелания горожан и ответят на их вопросы.
Как сообщили в Комитете внешнего благоустройства Исполкома города, мероприятие пройдет 16 ноября в 18:00 в школе № 23 по адресу: ул. Академика Лаврентьева, 6а. Вход свободный.
Напомним, Малое Чайковое озеро благоустроили в 2021 году. В основу проекта легла концепция «Семь источников здоровья»: на территории создали функциональные зоны для реабилитации и оздоровления пациентов располагающейся рядом больницы № 7, появились площадки физической нагрузки, арт-терапии, аэроионотерапии, фитотерапии и общественный огород. Все работы проводились с учетом мнения экспертов в области медицинской реабилитации и сотрудников медицинского учреждения. Для России создание общественных пространств с таким функционалом является уникальной практикой.
Ранее проект благоустройства Малого Чайкового озера вошел в топ-15 конкурсантов международной премии городских инноваций Гуанчжоу. Конкуренцию столице Татарстана составляют 14 городов, в числе которых Анталья, Богота, Кейптаун, Джакарта, Мангейм, Сан-Паулу, Тегеран и другие. Опрос в номинации «Приз зрительских симпатий» открыт до 30 ноября. В декабре жюри назовет пять победителей премии.