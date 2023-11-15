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17:35 (мск), источник: РИА Новости

В Калининградской области прокомментировали штрафы за склонение к аборту

КАЛИНИНГРАД, 15 ноя — РИА Новости. Врачам необходимо грамотно консультировать женщин о последствиях аборта, и это должно быть только ее решение (в случаях, когда прерывание беременности не производится по медицинским показателям), сказал РИА Новости пресс-секретарь губернатора Дмитрий Лысков, комментируя проект регионального закона о штрафах за склонение женщин к абортам.

Источник: © РИА Новости

Как сообщалось, калининградские законодатели намерены ввести административные штрафы за склонение женщин к абортам. Проект закона опубликован на сайте законодательного собрания региона.

«Мы считаем крайне важным ввести доабортное консультирование врачей, которые расскажут о всех последствиях такого решения, психологи должны подключаться. Важно, чтобы женщина на начальном этапе со всей полнотой информации приняла решение. Не за нее приняли решение оставлять ребенка или не оставлять… Не то, что мы должны ее агитировать за то или иное решение. Мы должны предоставить ей полноту информации», — сказал Лысков.

При этом он добавил, что запрещать прерывание беременности по желанию в принципе нельзя, поскольку это может привести к развитию нелегального рынка в этой сфере. Прерывание беременности должно проводиться только в условиях больничного стационара с соблюдением всех необходимых требований, подчеркнул Лысков.

Ранее Мордовия и Тверская область приняли региональные законы о запрете склонения к аборту, за нарушение которого предусмотрена административная ответственность. В Курской области и Крыму частные клиники добровольно отказались от оказания услуг по прерыванию беременности.

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