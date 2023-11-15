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Главные новости к вечеру 15 ноября
17:50 (мск), источник: Новая Кубань

«Прохода на пляж больше не существует»: жители Анапы показали вышедшую из берегов реку Можепсин

Кадры были опубликованы в социальных сетях.

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В Краснодарском крае на этой неделе было объявлено штормовое предупреждение. Поводом для него стало резкое ухудшение погоды. На регион обрушились обильные осадки. Также было зафиксировано усиление ветра. Кроме того, в Сочи прогнозируются смерчи над Черным морем. Подробнее об этом ранее писала «НК».

В Анапе днем 15 ноября из-за сильных дождей река Можепсин вышла из берегов. В социальных сетях жители курорта поделились кадрами с затопленными песчаными пляжами.

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«Посмотрите, прохода на пляж “Лагуна” больше не существует. Можепсин вышла из берегов и затопила всю эту территорию», — рассказал анапский блогер Андрей Маковозов.

При этом, по словам жителя курорта, данные обстоятельства не останавливают кайтсерферов все равно добираться до моря через затопленный пляж и ловить волны. Блогер также добавил, что еще несколькими днями ранее Можепсин была пересохшей.

Ранее «НК» писала, что на черноморские курорты Кубани придут холода из-за воздуха из акватории северных морей.

Ранее здесь господствовали средиземноморские воздушные массы.

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