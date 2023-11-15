Главное
Главные новости к вечеру 15 ноября
17:51 (мск), источник: Новая Кубань

Эксперты рассказали, как подорожает отдых в Краснодарском крае в 2024 году

Росту цен будет способствовать повышенный спрос.

Источник: Новая Кубань

Туры на курорты Кубани в первом квартале 2024 года подорожают на 10%, а с апреля — на 20% по сравнению с текущим годом. Об этом предупреждают туроператоры. По словам экспертов, рост цен будет неизбежным, так как в санаториях Краснодарского края больше нет низкого сезона.

Большинство популярных гостиниц не испытывают дефицита туристов круглый год. Из-за высокой загрузки объекты размещения начнут поднимать тарифы в ближайшее время. Уже сейчас туристы начали активно бронировать места на следующее лето. Глубина продаж наиболее популярных объектов достигает сентября.

Ранее «Новая Кубань» сообщала, какие развлечения ждут туристов зимой в горном кластере Сочи.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
Авиаперевозчики взвинтили цены на билеты до Сочи на майские праздники
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
туризм и отдых