17:51 (мск), источник: Новая Кубань
Эксперты рассказали, как подорожает отдых в Краснодарском крае в 2024 году
Росту цен будет способствовать повышенный спрос.
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Туры на курорты Кубани в первом квартале 2024 года подорожают на 10%, а с апреля — на 20% по сравнению с текущим годом. Об этом предупреждают туроператоры. По словам экспертов, рост цен будет неизбежным, так как в санаториях Краснодарского края больше нет низкого сезона.
Большинство популярных гостиниц не испытывают дефицита туристов круглый год. Из-за высокой загрузки объекты размещения начнут поднимать тарифы в ближайшее время. Уже сейчас туристы начали активно бронировать места на следующее лето. Глубина продаж наиболее популярных объектов достигает сентября.
Ранее «Новая Кубань» сообщала, какие развлечения ждут туристов зимой в горном кластере Сочи.