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19:03 (мск), источник: Калининград.Ru

На Куршской косе вырубят четыре гектара сосен возрастом 70−80 лет

Стволы, сучья и ветви деревьев будут использовать для укрепления авандюны.

Источник: Калининград.Ru

На Куршской косе вырубят четыре гектара горных сосен возрастом 70−80 лет. Взамен на территории высадят молодые деревья. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в пресс-службе нацпарка.

Вырубку будут проводить в четыре этапа. На первом спилят гектар сосен на территории лесничества «Золотые дюны» рядом с экотропой «Высота Мюллера». Весной на этом участке высадят 3,5 тысячи саженцев сосны. Стволы, сучья и ветви деревьев будут использовать для укрепления авандюны.

По словам специалистов, высаженные на Куршской косе в начале XX века горные сосны утратили свои природоохранные функции и стали пожароопасными участками. «Рубки реконструкции являются мероприятиями по уходу за лесами и проводятся в целях удаления малоценных лесных насаждений для подготовки условий для проведения посадки ценных лесообразующих пород, для содействия естественному возобновлению леса», — пояснили в пресс-службе.

К первому этапу вырубки приступят в четверг, 16 ноября. Работы на территории лесничества «Золотые дюны» планируют завершить до конца декабря.

В мае на Куршской косе начали вырубать деревья для расширения парковки в районе экотропы «Высота Эфа». Работы проводили на участке площадью 2000 квадратных метров, который примыкает к автодороге со стороны Балтийского моря.

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