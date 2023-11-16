05:17 (мск), источник: IrkutskMedia.ru
Водителей поджидает штраф до 15 тысяч рублей за отметку в правах
Автомобилистов с отметкой АТ в правах предупредили об одном нюансе.
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Водителей с правами, где стоит отметка АТ, предупредили об одном важном нюансе, из-за которого могут выписать штраф на сумму до 15 тысяч рублей.
Автомобилистам напомнили, что инспекторы вправе выписать штраф, даже если ПДД не нарушалось. Такая история может ждать тех, кто сядет на машину с механической коробкой передач, если в правах стоит отметка АТ (автоматическая трансмиссия).
Такую отметку ставят в права тем, кто сдавал экзамен в ГИБДД на машине с «автоматом».
Закон не разделяет тех, кто сел за авто без прав вовсе и тех, у кого есть права с отметкой АТ. Штраф будет одинаков.
Как напомнила юрист Екатерина Соловьева, вождение машине на «коробке» с правами АТ приравнивается к вождению без прав.
«Понятно, что если водитель умеет водить машину с автоматом, а сел за механику, это не такое страшное нарушение, как если он вообще не умеет водить такой тип транспортного средства. Но по закону наказание будет одинаковым», — отметила юрист в беседе с Autonews (18+)/
Наказание грозит и тому, кто доверил свой автомобиль с механической коробкой передач «автоматчику». Предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей.