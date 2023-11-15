Какой сегодня праздник: 16 ноября

Что интересного произошло 16 ноября
Сегодня жители планеты отмечают Международный день толерантности. Шестнадцатого ноября 1995 года государства-члены ООН по вопросам образования, науки и культуры приняли «Декларацию принципов терпимости». Этот праздник призывает человечество прекратить войны и разногласия, научиться уважать не только свой, но и другие народы, иные религии и мировоззрения, выступать против любого рода проявления дискриминации и устранять сложившиеся стереотипы.
Интересный праздник, о котором знают профессиональные портные, — Всемирный день пуговицы отмечается ежегодно 16 ноября. Он был учрежден американской организацией National Button Society, основанной в 1938 году. Некоторые из нас иногда даже не замечают, как важен для нас этот элемент нашей одежды, а ведь без него было бы все намного сложнее. Самые древние предметы, похожие на современные пуговицы, использовались исключительно для украшения. Потому что в одежде использовались завязки, шнуровки, подобия булавок из растений и костей животных. Пуговица была предметом роскоши, который не только выполнял декоративные функции, но также информировал окружающих о благосостоянии хозяина.
Сегодня празднуется Международный день борьбы с анорексией — болезнью, когда люди из страха потолстеть начинают отказываться от еды и доходят до полного истощения. Недуг был описан еще в XVII веке, но наиболее актуален он стал в ХХ столетии, когда в моду вошла худоба. Больше всего от этой болезни страдают молодые девушки, которым реклама и модная индустрия навязывают стандарт болезненно худых красавиц. Сейчас тенденции фэшн-сферы допускают естественные пропорции женской фигуры: все больше появляются так называемые «плюс-сайз» модели, которые рекламируют одежду и белье больших размеров. В целом, что бы нам не пытались диктовать мировые тенденции моды, нужно помнить, что собственное здоровье и благополучие важнее выдуманных стандартов.
Исторические события 16 ноября в мире
1841-й — в США запатентован пробковый спасательный круг;
1938-й — спорткомитет СССР начал официально популяризировать самбо (САМозащита Без Оружия) как вид спортивного единоборства;
1945-й — основано специализированное учреждение Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры — ЮНЕСКО;
1966-й — астрономы зафиксировали самый сильный звездопад в истории;
1974-й — писатель Александр Солженицын провёл в Цюрихе знаменитую пресс-конференцию «О будущем России». Именно в этот день писатель предложил «Программу “нравственной революции”, изложенную в эссе-манифесте “Жить не по лжи”;
1989-й — началась Бархатная революция в Чехословакии, закончившаяся отстранением от власти коммунистов и отказа от социалистического строя.
Исторические события 16 ноября в Казахстане
1973-й — впервые поднял занавес Карагандинский театр музыкальной комедии;
2012-й — в Астане открыт первый в Казахстане центр по продаже автомобилей исключительно отечественной сборки;
2014-й — казахстанский исполнитель Анатолий Цой вышел в финал популярного телешоу «Хочу к Меладзе».
Дни рождения знаменитостей 16 ноября в мире
- В 1900 году родился Николай Эрдман — русский советский драматург, поэт, киносценарист. Лауреат Сталинской премии второй степени (1951);
- в 1936 году родился Игорь Турчин — гандбольный тренер. За достижения в спорте Турчин и его команда занесены в Книгу рекордов Гиннесса;
- в 1958 году родился Александр Малинин — советский и российский певец, народный артист России (1997);
- в 1961 году родился Сергей Галанин — советский и российский рок-музыкант, автор песен и певец, основатель рок-группы «СерьГа».
Кто родился 16 ноября в Казахстане
В 1937 году родился Владислав Косарев — главный коммунист независимого Казахстана, депутат мажилиса парламента;
В 1983 году родился Серик Сапиев — двукратный чемпион мира (2005, 2007). Двукратный чемпион Азии (2007, 2009). Двукратный серебряный призер чемпионата мира 2009, 2011 годов. Победитель Азиатских игр (2010). Один из наиболее титулованных боксеров Казахстана.
День смерти знаменитостей 16 ноября в мире
- В 1932 году умер Герман Матисон — российский и латвийский шахматист, шахматный композитор;
- в 1952 году умерла Соломия Крушелицкая — украинская оперная певица;
- в 2013 году умер Ермек Серкебаев — казахский оперный и камерный певец (баритон), актер, педагог, народный артист СССР;
- в 2016 году умер Джей Форрестер — американский инженер, создатель первых компьютеров.
16 ноября в православном календаре
Православная церковь в этот день вспоминает святую княжну Анну Всеволодовну (XI — начало XII века), которая ушла в монастырь, где основала одну из первых на Руси школу для девочек. В этой школе девочки учились грамоте, изучали Закон Божий, а также приобретали навыки пения и шитья.
Александр, Анна, Богдан, Василий, Викентий, Владимир, Евдокия, Иван, Илья, Иосиф, Кузьма, Николай, Павел, Петр, Семен, Сергей, Федор, Федот.
В народе этот день прозвали Анастасией Холодной, так как в этот период наступают холода.