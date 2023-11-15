22:57 (мск), новости Казахстана, источник: Zakon.kz
В Казахстане школьницы стали чаще беременеть
В Казахстане резко выросло количество подростковых беременностей. За последние несколько лет юных мам стало вдвое больше, сообщает Zakon.kz.
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Существенный скачок произошел в первый год пандемии, но даже после отмены карантина ситуация лучше не стала, сообщает Ranking.kz.
«Такую динамику можно объяснить скорее ростом количества подростковых беременностей, нежели уменьшением числа абортов. Статистика искусственного прерывания беременности у несовершеннолетних девочек за последние годы менялась незначительно, держась в пределах 1,1−1,2 тысяч случаев за 12 месяцев», — сообщают аналитики.
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), беременность в раннем возрасте имеет ряд медицинских осложнений, от бесплодия из-за абортов до повышенного риска эклампсии и недоношенности плода.
Эксперты отмечают, что подростковая беременность является более частым явлением среди населения с более низким уровнем образования или экономическим статусом.