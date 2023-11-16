00:05 (мск), новости Беларуси, источник: Sputnik.by
Какой сегодня день: 16 ноября
Этот день является 320-м в григорианском календаре, до Нового года остается 45 дней.
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Сегодня отмечается ежегодный Всемирный день отказа от курения: его отмечают в третий четверг ноября, в этом году дата выпала на 16 ноября. О том, чем еще ознаменовано 16 ноября, — в обзоре Sputnik.
Что произошло 16 ноября
В 1913 году в Париже был издан первый том романа Марселя Пруста «В поисках утраченного времени».
В 1966 году наблюдался самый обильный звездопад: до 2300 метеоров в минуту.
16 ноября — Международный день, посвященный терпимости. Также он является Международным днем толерантности и Международным днем борьбы с анорексией.
Кто родился 16 ноября
Православные 16 ноября чтут память мучеников Акепсима епископа, Иосифа пресвитера и Аифала диакона.
Именины 16 ноября
В этот день именины у Александра, Анны, Василия, Богдана, Ивана, Владимира, Викентия, Евдокии, Ильи, Иосифа, Кузьмы, Павла, Николая, Сергея, Петра, Семена, Федота и Федора.
16 ноября в народном календаре
В этот день отмечается память святой княжны Анны Всеволодовны, которая была дочерью киевского князя Всеволода Ярославовича и греческой царевны.
В народе считали, что если дрова в печи 16 ноября горели сильно, это означало, что вскоре будет буря. Также если облака плыли низко, то стоило ждать сильную стужу.