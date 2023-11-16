00:23 (мск), новости Беларуси, источник: Комсомольская правда
Заморозки до −3, снег и гололед ожидаются 16 ноября в Беларуси
Белорусов предупредили про снег и заморозки в четверг, 16 ноября.
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В Беларуси в четверг, 16 ноября, прогнозируются снег, гололед и заморозки до −3 градусов, пишет портал pogoda.by.
В четверг северные районы страны будут находиться под влиянием прохладной неустойчивой воздушной массы. Ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части пройдут дожди, снег, мокрый снег. В отдельных районах возможно гололед, на дорогах гололедица, а также слабый туман. Ветер окажется в ночной время неустойчивый, а днем будет умеренный. Ночью температура воздуха составит от −3 по северной части и до +6 по юго-восточной. Днем прогнозируется от −1 до +6 градусов.