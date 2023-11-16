00:18 (мск), новости Беларуси, источник: Комсомольская правда
Что можно и нельзя делать на Михайловскую родительскую субботу 18 ноября
В Беларуси православные отмечают Михайловскую родительскую субботу 18 ноября.
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В Беларуси православные верующие 18 ноября 2023 года отмечают Михайловскую родительскую субботу. Ее название возникло из-за того, что данная родительская суббота выпадает перед большим праздником, который отмечается 21 ноября. Речь идет про Собор Архангела Михаила.
Михайловская родительская суббота 18 ноября в Беларуси, традиции
По традиции, на родительскую субботу принято поминать умерших родственников и близких, а также посещать храмы, в которых вечером накануне субботы проводятся специальные панихиды и литургии. С собой в церковь, как правило, приносят продукты и оставляют их в специально обозначенных местах. Это могут быть хлеб, мука, конфеты, растительное масло, а также крупы. После посещения храмов дома собираются за поминальным столом, на который обязательно ставят кутью (постная каша, которую готовят или с добавлением грибов, или с добавлением сухофруктов). Одно место за столом оставляют пустым для умерших родственников. Кроме того, на родительскую субботу посещают кладбища.
Михайловская родительская суббота 18 ноября, что нельзя делать
Не рекомендуется на родительскую субботу скандалить и выяснять отношения с родственниками. Нельзя вспоминать умерших близких плохими словами. Также не следует отказывать в милостыне. Не подходит родительская суббота и для того, чтобы устраивать пышные застолья, а также чрезмерно употреблять алкогольные напитки. По возможности, лучше всего не планировать генеральную уборку и другие дела по дому.
Михайловская родительская суббота 18 ноября, что можно делать
На родительскую субботу необходимо сходить в церковь, помолиться за усопших родственников, а также подать записки и поставить свечи. Рекомендуется посетить кладбища. Кроме того, дома следует накрыть поминальный стол, за которым соберутся близкие родственники. Также следует оказать помощь тем, кто в ней нуждается.
Народные приметы на Михайловскую родительскую субботу 18 ноября 2023
В том случае, если 18 ноября установилась сухая и теплая погода, то зима окажется не сильно морозной. Если выпал снег, то он будет до самой Пасхи, а зима окажется холодной. Иней на ветках предупреждает про затяжную стужу. Тучи, которые опустились вниз, говорят про непогоду.