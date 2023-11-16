03:57 (мск), источник: Хабаровский край сегодня
В Хабаровском крае открылся ещё один пункт помощи бойцам СВО
Волонтёры пункта трудятся над созданием маскировочных сетей.
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Жители села Бычиха Хабаровского района присоединились к масштабной региональной акции по плетению маскировочных сетей для нужд бойцов Специальной военной операции. Теперь изготавливать необходимые солдатам сети местные жители смогут централизованно, в одном помещении, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Стойки для плетения сетей разместили в школе села Бычиха. И сейчас маскировочные сети для наших парней могут плести все, кто хочет. В частности, в свободное от учебы время нашим парням помогают школьники. Приходят к нам и пенсионеры из совета ветеранов, просто неравнодушные люди. И каждый вкладывает частичку себя в будущую Победу, каждый хочет проявить участие и помочь землякам на передовой. Победа будет за нами! — рассказала глава села Бычиха Татьяна Челаева.
Отметим, ранее к плетению маскировочных сетей присоединились и жители сёл Мичуринское, Сергеевка и Калинка. Все свободное от работы время они посвящают помощи бойцам — парням, которые защищают мирное население Донбасса.
Напомним, в Хабаровске в настоящий момент открыты несколько пунктов плетения маскировочных сетей. Один из них расположен в здании Дома офицеров Восточного военного округа, второй — в Дворце профсоюзов. К открытию готовится еще один — в Южном микрорайоне краевой столицы.