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03:56 (мск), источник: Комсомольская правда

Что случилось в Хабаровском крае в ночь на 16 ноября

Амурский тигр нападает на домашних животных в Хабаровском крае.

Источник: Комсомольская правда

В поселках Хабаровского края тигр нападает на домашних собак. Жители говорят, что несколько дней назад видели его около автобусной остановки и очень боятся: здесь дети садятся в школьный автобус. По словам местных, за несколько недель от клыков и лап тигра пострадали около полутора десятка собак. Куда их прятать, жители не знают: каждую ночь хищник возвращается за новой жертвой.

В Хабаровске задержали мужчину, который на глазах бывшей убил ее знакомого. Преступление произошло на лестничной клетке в ночь на 10 ноября в доме на Тихоокеанской улице. Причиной стала банальная ревность к новому возлюбленному. Мужчине выдвинули обвинение, его задержали.

В Комсомольском районе разошлись слухи о том, что медсестры в больнице Хурба разбивали неиспользованные ампулы с вакциной от гриппа. Все это заметила уборщица. Она рассказала, что срок годности препарата — до 2024 года. В минздраве информацию опровергли.

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