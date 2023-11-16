03:56 (мск), источник: Комсомольская правда
Что случилось в Хабаровском крае в ночь на 16 ноября
Амурский тигр нападает на домашних животных в Хабаровском крае.
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В поселках Хабаровского края тигр нападает на домашних собак. Жители говорят, что несколько дней назад видели его около автобусной остановки и очень боятся: здесь дети садятся в школьный автобус. По словам местных, за несколько недель от клыков и лап тигра пострадали около полутора десятка собак. Куда их прятать, жители не знают: каждую ночь хищник возвращается за новой жертвой.
В Хабаровске задержали мужчину, который на глазах бывшей убил ее знакомого. Преступление произошло на лестничной клетке в ночь на 10 ноября в доме на Тихоокеанской улице. Причиной стала банальная ревность к новому возлюбленному. Мужчине выдвинули обвинение, его задержали.
В Комсомольском районе разошлись слухи о том, что медсестры в больнице Хурба разбивали неиспользованные ампулы с вакциной от гриппа. Все это заметила уборщица. Она рассказала, что срок годности препарата — до 2024 года. В минздраве информацию опровергли.