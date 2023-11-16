Россияне могут увеличить пенсию на 1500 рублей: новости четверга

Как говорится на сайте Соцфонда, речь идет о компенсации набора социальных услуг. Его могут получить те граждане, которые получают ежемесячную денежную выплату. Это могут быть лекарственные препараты и медицинские изделия по рецептам, специализированные продукты лечебного питания для детей-инвалидов, путевки на санаторно-курортное лечение, бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте и международном транспорте к месту лечения и обратно.
Отметим, что граждане, которые имеют право на получение социальных услуг также могут отказаться от них. Для этого им необходимо написать заявление об отказе в отделение Соцфонда, через МФЦ или Госуслуги.
Ранее «ФедералПресс» писал, что в 2024 году в России вырастут пенсии. Законопроект был утвержден депутатами Госдумы.