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03:49 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Россияне могут увеличить пенсию на 1500 рублей: новости четверга

ВЛАДИВОСТОК, 16 ноября, ФедералПресс. Российские пенсионеры могут получить дополнительную надбавку к пенсии, сумма которой в 2023 году составляет 1469 рублей 74 копейки. Для этого необходимо обратиться в отделение соцзащиты или МФЦ.

Источник: Reuters

Как говорится на сайте Соцфонда, речь идет о компенсации набора социальных услуг. Его могут получить те граждане, которые получают ежемесячную денежную выплату. Это могут быть лекарственные препараты и медицинские изделия по рецептам, специализированные продукты лечебного питания для детей-инвалидов, путевки на санаторно-курортное лечение, бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте и международном транспорте к месту лечения и обратно.

Отметим, что граждане, которые имеют право на получение социальных услуг также могут отказаться от них. Для этого им необходимо написать заявление об отказе в отделение Соцфонда, через МФЦ или Госуслуги.

Ранее «ФедералПресс» писал, что в 2024 году в России вырастут пенсии. Законопроект был утвержден депутатами Госдумы.

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