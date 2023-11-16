03:47 (мск), источник: Сибирское агентство новостей
Бойцу из Свердловского района Красноярска вручили медаль за храбрость II степени
Алексей провел 9 месяцев в зоне боевых действий.
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В Свердловском районе Красноярска герой, вернувшийся из зоны СВО, получил медаль за храбрость II степени. Алексей провел 9 месяцев в зоне боевых действий и был контужен, но несмотря на это, он вернулся домой к своей семье.
Глава района лично встретилась с его женой и дочкой и выразила свою благодарность за службу. Кроме того, администрация района предложила Алексею встретиться со старшеклассниками, чтобы поделиться своим опытом.