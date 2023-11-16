03:44 (мск), источник: PrimaMedia.ru
Китайский циклон принес в Приморье дожди
И это только начало, говорят синоптики.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
В Приморье в четверг, 16 ноября, китайский циклон принесет в регион дожди от небольших до умеренных. При этом будет сравнительно тепло — минимальные температуры повысятся на 2−4 градуса, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на Примгидромет.
Ветер будет южным умеренным, днем местами до сильного. Температура воздуха днём +1…+6°C.
Во Владивостоке облачно, небольшой, вечером умеренный дождь. Ветер юго-восточный ночью умеренный, днем сильный. Днём +4…+6°C.
В Уссурийске днем облачно, небольшие, вечером умеренные осадки. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Днём +4…+6°C.
В Находке во второй половине небольшой дождь. Ветер днем юго-восточный умеренный. Температура воздуха днём +6…+8°C.
Уже ночью 17 ноября ожидается ухудшение погоды. Интенсивность и площадь распространения осадков увеличится. Из-за сильных дождей на востоке края и угрозы опасных явлений объявлено штормовое предупреждение.