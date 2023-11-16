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03:44 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Китайский циклон принес в Приморье дожди

И это только начало, говорят синоптики.

Сейчас в Монтгомери: Монтгомери: +15° 5 м/с 94% 761 мм рт. ст. +14°
Источник: PrimaMedia.ru

В Приморье в четверг, 16 ноября, китайский циклон принесет в регион дожди от небольших до умеренных. При этом будет сравнительно тепло — минимальные температуры повысятся на 2−4 градуса, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на Примгидромет.

Ветер будет южным умеренным, днем местами до сильного. Температура воздуха днём +1…+6°C.

Во Владивостоке облачно, небольшой, вечером умеренный дождь. Ветер юго-восточный ночью умеренный, днем сильный. Днём +4…+6°C.

В Уссурийске днем облачно, небольшие, вечером умеренные осадки. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Днём +4…+6°C.

В Находке во второй половине небольшой дождь. Ветер днем юго-восточный умеренный. Температура воздуха днём +6…+8°C.

Уже ночью 17 ноября ожидается ухудшение погоды. Интенсивность и площадь распространения осадков увеличится. Из-за сильных дождей на востоке края и угрозы опасных явлений объявлено штормовое предупреждение.

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