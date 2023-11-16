03:40 (мск), источник: AmurMedia.ru
Четыре из четырёх: победой завершил домашнюю серию игр хабаровский «СКА-Нефтяник»
Матч с казанским «Ак Барс-Динамо» завершился со счетом 9:4.
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Хабаровский «СКА-Нефтяник» на победной ноте завершил стартовую серию игр на родном льду. В заключительном матче, который предшествовал выезду команды по маршруту Москва — Архангельск, хабаровчане записали в свой актив четвертый подряд успех с крупным счетом, обыграв соперников из Казани, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу ХК «СКА-Нефтяник».
За предыдущие десять лет, что команда из столицы Татарстана приезжала в гости к «СКА-Нефтянику», казанцам в Хабаровске только однажды удалось избежать поражения с крупным счетом. Памятуя об этом, а также принимая во внимание кадровые трудности, которые сегодня испытывает динамовский коллектив, мало кто предполагал, что у хабаровчан могут возникнуть какие-либо проблемы во встрече с командой, даже близко не претендующей на статус фаворита. И быстрый мяч, забитый уже на 5-й минуте Джусоевым, лишь укрепил во мнении, что основной интригой матча станет очередное состязание между бомбардирами «СКА-Нефтяника». Однако неожиданно для многих хозяева столкнулись с упорным сопротивлением соперника. Казанцы не только сумели выстроить оборону, в которой раз за разом вязли атаки хабаровчан, но и не забывали по возможности наносить ответные удары, державшие в напряжении защитников и вратаря дальневосточников. Свою лепту внесла и уверенная игра вратаря казанцев — некогда коренного хабаровчанина Виктора Яшина, уверенно подчищавшего огрехи своих партнеров. Как следствие, к исходу первого получаса матча на табло горели невероятные 2:2.
Справедливости ради, стоит отметить, что хабаровчане сами себе осложнили жизнь, сбившись на индивидуальные действия. В условиях глубокоэшелонированной обороны не помогло даже высочайшее мастерство лидеров «СКА-Нефтяника». В чувство команду хозяев привел только экстренно взятый тренерским штабом тайм-аут. «Разговор по душам» пошел на пользу. Вернувшись к командной игре, подопечные А. Савченко незамедлительно поставили соперников в тупик, что обернулось для тех двумя пропущенными мячами, позволившими хозяевам уйти на перерыв с приятной для себя форой.
Во втором тайме «СКА-Нефтяник» уже не позволял себе лишних вольностей, внимательно контролируя ход игры. Все сомнения относительно исхода встречи развеял «дуплет», оформленный в течение минуты Кузнецовым и Каланчиным. При этом первый отличился после розыгрыша углового, прервав затянувшуюся серию неудач при исполнении данного стандартного положения. К чести гостей, даже в этой ситуации они не прекратили сопротивления, явно поставив перед собой цель избежать очередного «крупняка». Казанцы забили еще дважды, тем самым значительно превзойдя в результативности предыдущих соперников хабаровчан. Правда, эти голы уже были не в состоянии повлиять на общий ход матча. Хозяева продолжали наращивать давление на ворота Яшина, и, если бы не ошибки в завершающей стадии атак и промахи с 12-метровой отметки, итоговый счет мог быть гораздо крупнее.
Безусловно, в этот вечер зрители на трибунах с нетерпением ждали гола от Туомаса Мяаття, каковой должен был стать для «летучего фина» юбилейным — 100-м в чемпионатах России. Однако финн в этом матче больше ассистировал, нежели рвался к воротам противника. В итоге так и не забил, но отметился 5-ю результативными передачами!
Еще одним приятным событием стал дебют в Суперлиге молодого защитника Кирилла Рекунова.
Впереди у «СКА-Нефтяника» два ответственных гостевых матча. 19 ноября наша команда в Москве скрестит клюшки в местным «Динамо», а 22 ноября нанесет визит в Архангельск, где будет держать экзамен на прочность в противостоянии с бронзовым призером предыдущего первенства — «Водником».