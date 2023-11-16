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Палестино-израильский конфликт
09:04 (мск), источник: Ura.ru

Блогер Шабутдинов сравнил свое нахождение в СИЗО с отпуском

Блогер и бизнесмен Аяз Шабутдинов назвал свое пребывание в СИЗО отпуском. Фигурант уголовного дела о мошенничестве заявил, что теперь его ум «на свободе».

«Чувствую себя лучше, чем на воле. В СИЗО — свободен твой ум. Нет телефона и соцсетей», — приводят слова Шабутдинова «Известия».

Таганский городской суд отправил в СИЗО бизнес-тренера Аяза Шабутдинова под арест 4 ноября, сообщает MK.RU. Блогеру грозит до десяти лет колонии по делу о мошенничестве в особо крупном размере. В камере он встретил единомышленников, которые делятся с ним едой.

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