09:04 (мск), источник: Ura.ru
Блогер Шабутдинов сравнил свое нахождение в СИЗО с отпуском
Блогер и бизнесмен Аяз Шабутдинов назвал свое пребывание в СИЗО отпуском. Фигурант уголовного дела о мошенничестве заявил, что теперь его ум «на свободе».
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«Чувствую себя лучше, чем на воле. В СИЗО — свободен твой ум. Нет телефона и соцсетей», — приводят слова Шабутдинова «Известия».
Таганский городской суд отправил в СИЗО бизнес-тренера Аяза Шабутдинова под арест 4 ноября, сообщает MK.RU. Блогеру грозит до десяти лет колонии по делу о мошенничестве в особо крупном размере. В камере он встретил единомышленников, которые делятся с ним едой.