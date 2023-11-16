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03:42 (мск), источник: МК.RU Хабаровск

Горнолыжный комплекс «Холдоми» в Хабаровском крае откроется в эту субботу

В Хабаровском крае совсем скоро откроется обновленный ГЛК «Холдоми».

Источник: Холдоми

В Хабаровском крае совсем скоро откроется обновленный ГЛК «Холдоми». Горнолыжка примет первых посетителей уже в эту субботу, 18 ноября. Гостей базы ждет обновленная сеть трасс разной длины, модернизированная гостиница и биатлонная трасса. Также на катке установили новую подсветку.

Кстати, изменения не коснулись прейскуранта. Основные трассы уже заснежены, а ГЛК ждет первых посетителей. В прошлом году база отдыха открылась 3 декабря. Комплекс находится рядом с Комсомольском-на-Амуре, в 5,5 километров на северо-запад от поселка Солнечный.

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